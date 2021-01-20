Волочкову обвинили в «краже» букета на день рождения 

Анастасия Волочкова «украла» фотографию, а которой якобы запечатлен букет, презентованный ей в день 45-летия, заявила светская львица Ника Белоцерковская . Она уверяет, что снимок один в один похож на тот, что она выкладывала еще в 2019 году.

20 января Волочкова опубликовала фотографию , на которой изображен огромный букет из белых и красных роз, стоящий на подоконнике. Балерина напомнила, что в этот день ей исполнилось 45 лет и отметила, что первыми ее поздравили мама и дочь.

«Такое счастье, когда первыми поздравляют самые близкие», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Позже в сториз на своей странице в Instagram светская львица Ника Белоцерковская указала, что аналогичное фото с букетом цветов она выкладывала еще в 2019 году.

«Анастасия, с днем рождения конечно, но зачем вы у меня букет сп…и (украли прим. ред.)?!» — поинтересовалась писательница.

Волочкова пока никак не отреагировала на претензию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Starhit опубликовал блиц-опрос Волочковой на провокационные темы. Артистка заявила, что у нее не было коротких отношений с мужчинами («если это не просто какая-то связь»), что никогда не сядет за один стол с экс-супругом Игрем Вдовиным, который сегодня живет на её деньги, что в спутники жизни ищет красивого, спортивного, стройного, сексуального, интересного мужчину своего возраста, но пока такого не встретила. Также балерина заявила, что самый впечатляющий секс у нее произошел с возлюбленным на борту частного самолета.