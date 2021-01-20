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Костенко опровергла третью беременность 

Вероника Полынина 1 час назад
Костенко опровергла третью беременность
Фото: ТАСС
Модель Анастасия Костенко прокомментировала слухи о третьей беременности.
Жена футболиста Дмитрия Тарасова сообщила в Instagram, что на нее неожиданно посыпались поздравления с интересным положением. Модель заверила, что не беременна и надеется сделать перерыв в рождении детей. При этом она подтвердила, что в будущем хочет стать мамой еще раз.
Поводом для слухов о беременности стало заявление Дмитрия Тарасова. Он сказал, что его жена пока не сделала прививку от коронавируса, потому что не знает, какое влияние вакцина оказывает на беременных.
Кроме того, две недели назад, во время отдыха на Мальдивах, Костенко рассказала подписчикам, что каждый раз они с мужем возвращаются на острова в новом составе.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко растят дочек-погодок: двухгодовалую Милану и 11-месячную Еву. У Тарасова также есть 11-летняя дочь от первого брака.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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