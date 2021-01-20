Невеста Данко пришла в ярость из-за новых алиментов 

Невеста певца Александра Фадеева (Данко) Мария Силуянова рассказала, что с ее мужа незаконно списали деньги в счет уплаты алиментов. Об этом сообщает «СтарХит»

Как писал «Рамблер», ранее Фадеев жил с моделью Наталией Устюменко. У них есть две дочери, родившиеся в 2004-м и 2014 годах. У младшей девочки ДЦП.

В 2018 году появилась информация о расставании певца с женой и его романе с Силуяновой.

Силуянова рассказала «СтарХиту», что Фадеева обязали выплачивать алименты в 35 тысяч рублей в месяц и он исправно переводил деньги.

«И вот неожиданно несколько дней назад с его карты были сняты сначала 90 тысяч рублей, потом 180… Это сделано без предупреждения, без всего. Просто так…» — заявила она.

В банке певцу сообщили, что деньги пошли на алименты по исполнительному листу, который принесла Устюменко.

«И вот такое беззаконие творится. Видите ли, ей мало денег, и с Саши опять снимают и снимают. А, может, эти деньги были нужны нам в срочном порядке? Вдруг у нас что-то произошло? Беспредел!» — возмутилась невеста Данко.

По словам певца, проблемы бы не было, если бы Устюменко заранее сообщила о нехватке денег. Он добавил, что она в то же время «собирает у людей» средства на реабилитацию их младшей дочери.