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Москва

Невеста Данко пришла в ярость из-за новых алиментов 

Елена Прошина 1 час назад
Невеста Данко пришла в ярость из-за новых алиментов
Фото: globallookpress.com
Невеста певца Александра Фадеева (Данко) Мария Силуянова рассказала, что с ее мужа незаконно списали деньги в счет уплаты алиментов. Об этом сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», ранее Фадеев жил с моделью Наталией Устюменко. У них есть две дочери, родившиеся в 2004-м и 2014 годах. У младшей девочки ДЦП.
В 2018 году появилась информация о расставании певца с женой и его романе с Силуяновой.
Силуянова рассказала «СтарХиту», что Фадеева обязали выплачивать алименты в 35 тысяч рублей в месяц и он исправно переводил деньги.

«И вот неожиданно несколько дней назад с его карты были сняты сначала 90 тысяч рублей, потом 180… Это сделано без предупреждения, без всего. Просто так…» — заявила она.

В банке певцу сообщили, что деньги пошли на алименты по исполнительному листу, который принесла Устюменко.

«И вот такое беззаконие творится. Видите ли, ей мало денег, и с Саши опять снимают и снимают. А, может, эти деньги были нужны нам в срочном порядке? Вдруг у нас что-то произошло? Беспредел!» — возмутилась невеста Данко.

По словам певца, проблемы бы не было, если бы Устюменко заранее сообщила о нехватке денег. Он добавил, что она в то же время «собирает у людей» средства на реабилитацию их младшей дочери.

«За последнее время с меня сняли полмиллиона рублей просто ни за что», — подчеркнул он.

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Шоу-бизнес , Александр Фадеев , StarHit
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