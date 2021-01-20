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Москва

Волочкова рассказала о «самом незабываемом сексе» 

Елена Прошина 1 час назад
Волочкова рассказала о «самом незабываемом сексе»
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова в интервью изданию Starhit заявила, что самая впечатляющая интимная связь у нее случилась с любимым человеком на борту частного самолета. Лучше секса у нее пока не было, отметила балерина.
Волочкова ответила на серию провокационных вопросов в день своего 45-летия. Например, танцовщица поведала, что у нее не было коротких отношений с мужчинами («если это не просто какая-то связь»), что никогда не сядет за один стол с экс-супругом Игрем Вдовиным, который сегодня живет на её деньги, что в спутники жизни ищет красивого, спортивного, стройного, сексуального, интересного мужчину своего возраста, но пока такого не встретила. На вопрос, какой интим ей запомнился больше всего, Волочкова вспомнила страсть, захлестнувшую её и её партнера в воздухе.

«Самый запоминающийся секс был в частном самолете с любимым человеком, с которым мы прожили 3,5 года. Это было незабываемо», — заявила артистка.

Волочкова заявила, что 45-летний юбилей для неё — это рубеж, с которого начинается новый этап жизни. Танцовщица заявила, что к своему возрасту подошла с «предвкушением чудес» и осознанием того, что главная цель в жизни (стать балериной) выполнена. По словам артистки, за 45 лет жизни она успела многое попробовать: покататься на коньках в «Ледниковом периоде», стать певицей, поиграть на театральной сцене и в кино, родить ребенка. Одной из главных своих заслуг Волочкова назвала свой знаменитый шпагат, которому, по её словам, нет равных в России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей раскритиковали слишком откровенную фотографию Анастасии Волочковой. Подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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