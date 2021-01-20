На звезду «Дома-2» пожаловались в МВД из-за махинаций с деньгами 

Как выяснилось, Владимир Шарапов обманул несколько десятков человек — мужчина занимал у них деньги и не возвращал.

«По рассказам жертв, начал в родном Челябинске: обманул родных, сокурсников, коллег, поназанимал у всех денег (якобы на бизнес) — рассказывал, что сумма приумножится на госконтрактах, акциях заводов, программном обеспечении», — говорится в сообщении.

Более 2,5 млн рублей Шарапов занял у коллег, 700 тысяч рублей ему одолжила жена, 650 тысяч рублей дал в долг друг.

Затем мужчина переехал в Москву и познакомился с участницей «Дома-2» Марией Кохно. Она стала рекламировать «бизнес» Владимира у себя в блоге, предлагая «дополнительный заработок в рамках закона». В результате люди вкладывались в мошеннические схемы и лишались денег. В полицию уже обратились 18 человек.

Мария Кохно утверждает, что не знала о махинациях своего друга и рекламировала его соцсети по неведению.

Сам Владимир заявляет, что он не мошенник и даже устроился работать в такси, чтобы отдать всем, кому задолжал.