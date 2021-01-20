Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

На звезду «Дома-2» пожаловались в МВД из-за махинаций с деньгами 

Вероника Полынина 32 минуты назад
На звезду «Дома-2» пожаловались в МВД из-за махинаций с деньгами
Фото: Соцсети
На звезду «Дома-2» Марию Кохно и ее друга Владимира Шарапова подали коллективную жалобу в МВД России, сообщает телеграм-канал Mash.
Как выяснилось, Владимир Шарапов обманул несколько десятков человек — мужчина занимал у них деньги и не возвращал.

«По рассказам жертв, начал в родном Челябинске: обманул родных, сокурсников, коллег, поназанимал у всех денег (якобы на бизнес) — рассказывал, что сумма приумножится на госконтрактах, акциях заводов, программном обеспечении», — говорится в сообщении.

Более 2,5 млн рублей Шарапов занял у коллег, 700 тысяч рублей ему одолжила жена, 650 тысяч рублей дал в долг друг.
Затем мужчина переехал в Москву и познакомился с участницей «Дома-2» Марией Кохно. Она стала рекламировать «бизнес» Владимира у себя в блоге, предлагая «дополнительный заработок в рамках закона». В результате люди вкладывались в мошеннические схемы и лишались денег. В полицию уже обратились 18 человек.
Мария Кохно утверждает, что не знала о махинациях своего друга и рекламировала его соцсети по неведению.
Сам Владимир заявляет, что он не мошенник и даже устроился работать в такси, чтобы отдать всем, кому задолжал.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Шарапов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение