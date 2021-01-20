Экс-участница «Дома-2» обвинила жену Бердникова в выкидыше 

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Толстихина рассказала в эфире программы «На самом деле», что потеряла ребенка от солиста группы «Корни» Александра Бердникова . Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

По словам Толстихиной, ради нее Бердников готов уйти из семьи, в которой у него подрастают четверо детей.

Экс-участница «Дома-2» утверждает, что из-за жены Бердникова Ольги она потеряла ребенка. Якобы Ольга, узнав о беременности соперницы, набросилась на нее с кулаками на улице. Анастасия упала, после чего у нее случился выкидыш.

Два года назад Толстихина, покинув «Дом-2», уже делала подобное заявление. Она сообщила, что родила сына от Бердникова, и потребовала от него купить квартиру для ребенка. Музыкант тогда подтвердил, что у них действительно были непродолжительные отношения в прошлом. Кроме того, выяснилось, что Толстихина подделала возраст ребенка, чтобы выдать его за сына солиста «Корней».

Теперь же она заявила, что в сентябре 2020 года стала снова встречаться с певцом и снова забеременела от него.

В свою очередь, Бердников опроверг информацию об их связи и заявил, что не собирается уходить от жены.

Детектор лжи выявил обман Толстихиной. Оказалось, что она действительно потеряла ребенка, но к Александру Бердникову он отношения не имел.