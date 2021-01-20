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Экс-участница «Дома-2» обвинила жену Бердникова в выкидыше 

Вероника Полынина 2 часа назад
Экс-участница «Дома-2» обвинила жену Бердникова в выкидыше
Фото: globallookpress.com
Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Толстихина рассказала в эфире программы «На самом деле», что потеряла ребенка от солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
По словам Толстихиной, ради нее Бердников готов уйти из семьи, в которой у него подрастают четверо детей.
Экс-участница «Дома-2» утверждает, что из-за жены Бердникова Ольги она потеряла ребенка. Якобы Ольга, узнав о беременности соперницы, набросилась на нее с кулаками на улице. Анастасия упала, после чего у нее случился выкидыш.
Два года назад Толстихина, покинув «Дом-2», уже делала подобное заявление. Она сообщила, что родила сына от Бердникова, и потребовала от него купить квартиру для ребенка. Музыкант тогда подтвердил, что у них действительно были непродолжительные отношения в прошлом. Кроме того, выяснилось, что Толстихина подделала возраст ребенка, чтобы выдать его за сына солиста «Корней».
Теперь же она заявила, что в сентябре 2020 года стала снова встречаться с певцом и снова забеременела от него.
В свою очередь, Бердников опроверг информацию об их связи и заявил, что не собирается уходить от жены.
Детектор лжи выявил обман Толстихиной. Оказалось, что она действительно потеряла ребенка, но к Александру Бердникову он отношения не имел.
Ранее, как сообщал «Рамблер», участник «Дома-2» Илья Яббаров сделал ДНК-тест, чтобы убедиться в том, что является отцом ребенка другой участницы шоу Алены Рапунцель.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Яббаров , Александр Бердников
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