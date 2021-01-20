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Киркоров намерен судиться с Литвой из-за запрета на въезд в страну 

ТК «Звезда» 1 час назад
Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд в страну
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров намерен бороться и отстаивать гражданскую позицию в связи с решением Литвы запретить въезд в страну артисту на пять лет. Об этом сообщил Александр Добровинский, представляющий интересы певца в судах Европы.

«МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в список людей, которым ограничен въезд в с страну на 5 лет. Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики», — сказал Добровинский.

Ранее Миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступил в силу 19 января.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , МИД
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