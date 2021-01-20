Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд в страну

«МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в список людей, которым ограничен въезд в с страну на 5 лет. Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики», — сказал Добровинский.