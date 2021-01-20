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«К Юлии он никакого отношения не имеет»: Историю о сыне Началовой назвали фейком 

Мария Иванова 21 минуту назад
Историю о сыне Началовой назвали фейком
Фото: Instagram
Анонимный источник «Телепрограммы» заявил, что слухи о сыне певицы Юлии Началовой, рожденном суррогатной матерью, не соответствуют действительности.
Как писал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.
Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за обострившейся подагры.
В январе 2021-го портал Super рассказал, что после смерти Началовой у нее появился сын. Отцом мальчика издание назвало нижегородского судью Вячеслава Кудрю.
Super утверждает, что Кудря и Началова хотели стать родителями, но из-за проблем со здоровьем певица не могла выносить ребенка. По данным портала, медики использовали замороженную яйцеклетку Началовой, а выносила ее сына суррогатная мать. Super писал, что мальчик живет с отцом, но часто видится с родственниками со стороны матери.
Источник «Телепрограммы» назвал эту историю «бредом сивой кобылы».

«Но у Вячеслава есть сын, который появился уже после смерти певицы. И к Юлии он никакого отношения не имеет», — подчеркнул он.

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