Историю о сыне Началовой назвали фейком

Анонимный источник «Телепрограммы» заявил , что слухи о сыне певицы Юлии Началовой, рожденном суррогатной матерью, не соответствуют действительности.

Как писал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.

Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за обострившейся подагры.

В январе 2021-го портал Super рассказал , что после смерти Началовой у нее появился сын. Отцом мальчика издание назвало нижегородского судью Вячеслава Кудрю.

Super утверждает, что Кудря и Началова хотели стать родителями, но из-за проблем со здоровьем певица не могла выносить ребенка. По данным портала, медики использовали замороженную яйцеклетку Началовой, а выносила ее сына суррогатная мать. Super писал, что мальчик живет с отцом, но часто видится с родственниками со стороны матери.

Источник «Телепрограммы» назвал эту историю «бредом сивой кобылы».