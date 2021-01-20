Смертоносный 2021-й: кто из звезд умер в январе 

«Экспресс-газета» рассказала , что 2021 год начался с тяжелых утрат: всего за пару недель января умерли пять российских знаменитостей. Так, в новогоднюю ночь скончался криминалист и эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

В декабре 80-летний Виноградов попал в больницу с COVID-19, он долго болел и находился в тяжелом состоянии.

7 января на 68-м году жизни скончался актер Валерий Гурьев , звезда детектива «Безмолвный свидетель». Среди работ Гурьева — «Конь Белый», «Сезон охоты», «Бригада», «Бомбила». Поклонники актера писали, что навсегда запомнят его «мимику, ясные голубые глаза, поставленный голос», отмечает «Экспресс-газета».

9 января не стало 41-летнего актера Максима Браматкина . СМИ писали, что у него произошел гипертонический криз. Браматкин известен по ролям в «Простых истинах», «Остановке по требованию», « Даше Васильевой », «Солдатах», «Таксистке», «Ольге» и многих других сериалах и фильмах.

13 января скончался мастер эпизода Виктор Гусев , последней его работой стал сериал «Скорая помощь». Гусеву было 45 лет. Актера нашли в его автомобиле на парковке, причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность.

14 января на 72-м году жизни скончался художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский . Как писал «Рамблер», в декабре он попал в больницу с коронавирусом.