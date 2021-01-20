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Смертоносный 2021-й: кто из звезд умер в январе 

Мария Иванова 16 минут назад
Смертоносный 2021-й: кто из звезд умер в январе
Фото: ТАСС
«Экспресс-газета» рассказала, что 2021 год начался с тяжелых утрат: всего за пару недель января умерли пять российских знаменитостей. Так, в новогоднюю ночь скончался криминалист и эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов.
В декабре 80-летний Виноградов попал в больницу с COVID-19, он долго болел и находился в тяжелом состоянии.
7 января на 68-м году жизни скончался актер Валерий Гурьев, звезда детектива «Безмолвный свидетель». Среди работ Гурьева — «Конь Белый», «Сезон охоты», «Бригада», «Бомбила». Поклонники актера писали, что навсегда запомнят его «мимику, ясные голубые глаза, поставленный голос», отмечает «Экспресс-газета».
9 января не стало 41-летнего актера Максима Браматкина. СМИ писали, что у него произошел гипертонический криз. Браматкин известен по ролям в «Простых истинах», «Остановке по требованию», «Даше Васильевой», «Солдатах», «Таксистке», «Ольге» и многих других сериалах и фильмах.
13 января скончался мастер эпизода Виктор Гусев, последней его работой стал сериал «Скорая помощь». Гусеву было 45 лет. Актера нашли в его автомобиле на парковке, причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность.
14 января на 72-м году жизни скончался художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Как писал «Рамблер», в декабре он попал в больницу с коронавирусом.
Подруга Грачевского Лариса Преториус рассказала «Московскому комсомольцу», что ранее впервые за 46 лет режиссер не смог добиться госфинансирования «Ералаша», часто встречался с людьми, проводил переговоры и поэтому «цепанул коронавирус».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Даша Васильева , Виктор Гусев , Михаил Виноградов , Максим Браматкин , Борис Грачевский , Лариса Преториус , Валерий Гурьев , Экспресс-газета , Московский комсомолец
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