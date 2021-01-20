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Экс-солистки «Бурановских бабушек» дали совет Little Big для «Евровидения» 

WomanHit.ru и ещё 1 57 минут назад
«Бурановские бабушки» дали совет Little Big для «Евровидения»
Фото: ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО
Бывшие солистки группы «Бурановские бабушки» (состав, который выступал на «Евровидении−2012») согласны исполнить песню с Little Big, однако нужен материал.

«Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится», — рассказала в интервью NEWS.ru участница коллектива Ольга Туктарева.

При этом экс-«Бурановская бабушка» считает, что Little Big — «неординарные и заводные» ребята.

«Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше. Есть закон: количество всякого в какое-то время переходит в качество. Надеюсь, на «Евровидении» это случится», — отметила Туктарева.

Солистка прославившегося после «Евровидения» коллектива дала советы Little Big, если те всё же примут участие в песенном конкурсе.

«Прошло много времени, и я поняла, что нужно было проще ко всему этому относиться. Но чувство ответственности, конечно, давило. У нас были сомнения: дилетанты, мимо нот поём, почему мы здесь вообще. А ребята профессионалы. Поэтому мой совет: легко к этому относиться и главное — делать всё от души», — отметила Туктарева.

Напомним, что Little Big с песней Uno должны были представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, однако конкурс пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
«Бурановские бабушки» прогремели на всю страну после сюжета по ТВ. Женщины переводили и исполняли хиты на удмуртском языке. В 2012 году «Бурановские бабушки» представляли Россию на «Евровидении» и заняли второе место в финале с песней Party for everybody. В 2014 году закончился контракт коллектива с «Домом Людмилы Зыкиной», однако солистки отказались продлевать его. Поэтому продюсерский центр набрал новых артисток, а прежние организовали другую группу под названием «Бабушки из Буранова».
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