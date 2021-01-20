Белоцерковская уличила Волочкову в краже фото

Светская львица обнаружила свое фото в блоге балерины

Сегодня, 20 января, свой день рождения отмечает Анастасия Волочкова . Утром балерина выложила в свой микроблог фотографию шикарного букета, который стоит на подоконнике.

«Ну что же. Мой день рождения уже начался… Первыми мне прислали поздравления любимые Мама и Ариша. Такое счастье, когда первыми поздравляют самые близкие», — написала счастливая именинница Волочкова.

Однако Ника Белоцерковская заметила, что снимок, который опубликовала балерина, точно такой же, как выкладывала она сама еще в сентябре 2019 года. Она опубликовала доказательства в сторис и поинтересовалась у Анастасии, зачем она украла ее фотографию. Пока что Волочкова никак не отреагировала на вопрос Ники.

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Возможно, Волочкова взяла первую попавшуюся картинку с цветами из Интернета и не знала о том, что фото принадлежит именитой писательнице.