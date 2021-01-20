Рената Литвинова закрутила роман с французским миллионером 

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова намекнула в своем недавнем интервью на романтические отношения с французским миллионером.

Известная актриса театра и кино Рената Литвинова спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Новый выпуск Tatler был посвящен ее жизни и творчеству. Кроме самого интервью артистки, в журнале появился текст кинокритика Зинаиды Пронченко, которая и рассказала о новом романе звезды.

"У Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов", — сообщает Tatler.

Новый избранник Литвиновой очень красиво ухаживает за 54-летней актрисой и удивляет ее широкими жестами. Во время карантинных мер из-за пандемии коронавируса мужчина даже открыл в центре Парижа только для них двоих "легендарный икорный ресторан на пляс Мадлен". Пока все общественные места в городе были закрыты для посещений, пара устроила романтический ужин в самом дорогом заведении столицы Франции.

Сама Литвинова информацию не подтверждает, но и не опровергает. В своем Instagram-аккаунте она привлекает внимание к этой истории, размещая свои снимки из журнала Tatler.

Рената Литвинова была дважды замужем. В браке с бизнесменом Леонидом Добровским у нее родилась дочь Ульяна, которой сейчас 19 лет. Девушка учится в Париже и продолжает дело матери, участвуя в съемках кино.