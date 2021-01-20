Цискаридзе рассказал о травле и помощи Путина 

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что травля, с которой он столкнулся во время работы в Большом театре, отразилась на его здоровье. Отрывок интервью с Цискаридзе журналист Евгений Додолев опубликовал на своей странице в «Яндекс. Дзене».

Цискаридзе напомнил, что его пытались уволить из Большого, объявляя выговоры за свободу слова — интервью, которые он давал.

«Вот сейчас, я на это оглядываясь, понимаю, как это было страшно. У меня прошлой зимой ни с того, ни с сего, произошла аллергия очень сильная. И меня даже госпитализировали . И в конце концов поняли, что это нейродермит. Просто, сказали, годами накопленный стресс, который просто организм выбросил», — рассказал артист.

Он отметил, что вылиться это могло и в инфаркт или инсульт.

«Такое случается, когда ты являешься объектом травли огромной массы людей. Нельзя было включить телевизор. Я боялся уже утюг включить, потому что оттуда я слышал только свое имя», — подчеркнул он.

Цискаридзе отметил, что травлю помог остановить президент России Владимир Путин , которому он «безгранично благодарен».

Как сообщал «Рамблер», ранее Цискаридзе рассказал, что вокруг него снова развернулась травля. По его словам, в августе 2020-го его страницу в Instagram взломали, часть материалов удалось восстановить, но пропали связанные с Большим театром посты.

В конце года в соцсетях появились «неприличные фотографии», на которых якобы запечатлен артист. Цискаридзе подчеркивал, что у него нет ни таких видео, ни таких фотографий.

«Они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям», — отмечал он.

По его словам, заказчики и исполнители травли забыли важную вещь — он артист балета и у него очень специфические, узнаваемые ноги и специфическое тело. Цискаридзе считает, что скандал с фотографиями спровоцировали люди, ранее взломавшие его Instagram и удалившее всё о Большом театре.