Цискаридзе рассказал о травле и помощи Путина 

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что травля, с которой он столкнулся во время работы в Большом театре, отразилась на его здоровье. Отрывок интервью с Цискаридзе журналист Евгений Додолев опубликовал на своей странице в «Яндекс. Дзене».
Цискаридзе напомнил, что его пытались уволить из Большого, объявляя выговоры за свободу слова — интервью, которые он давал.
«Вот сейчас, я на это оглядываясь, понимаю, как это было страшно. У меня прошлой зимой ни с того, ни с сего, произошла аллергия очень сильная. И меня даже госпитализировали . И в конце концов поняли, что это нейродермит. Просто, сказали, годами накопленный стресс, который просто организм выбросил», — рассказал артист.
Он отметил, что вылиться это могло и в инфаркт или инсульт.
«Такое случается, когда ты являешься объектом травли огромной массы людей. Нельзя было включить телевизор. Я боялся уже утюг включить, потому что оттуда я слышал только свое имя», — подчеркнул он.
Цискаридзе отметил, что травлю помог остановить президент России Владимир Путин, которому он «безгранично благодарен».
Как сообщал «Рамблер», ранее Цискаридзе рассказал, что вокруг него снова развернулась травля. По его словам, в августе 2020-го его страницу в Instagram взломали, часть материалов удалось восстановить, но пропали связанные с Большим театром посты.
В конце года в соцсетях появились «неприличные фотографии», на которых якобы запечатлен артист. Цискаридзе подчеркивал, что у него нет ни таких видео, ни таких фотографий.
«Они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям», — отмечал он.
По его словам, заказчики и исполнители травли забыли важную вещь — он артист балета и у него очень специфические, узнаваемые ноги и специфическое тело. Цискаридзе считает, что скандал с фотографиями спровоцировали люди, ранее взломавшие его Instagram и удалившее всё о Большом театре.