Бывший муж Лолиты поделился кадром из крещенской проруби

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов поблагодарил всех за поздравление с 46-летием.

«Друзья, всем огромное спасибо за добрые слова и теплые поздравления! И что бы два раза не вставать — всех с Крещением!»

Дмитрий Иванов «Похорошел и посвежел», «Дима, пусть крещенская вода смоет все ненастья, исцелит тело и душу, с праздником», «С Крещением, дорогой Дмитрий. Вы отлично выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Иванов и Лолита Милявская прожили в браке около десяти лет. Позже исполнительница узнала, что тренер по игре в сквош ей изменял. Сам он уверял, что новая возлюбленная Ольга Кулиева в его жизни появилась уже после расставания с Лолитой. Смотрите также: