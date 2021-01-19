Сафронов раскритиковал Акиньшину за слова о феминизме 

Ранее Акиньшина заявила, что не понимает борьбы женщин за равные возможности с мужчинами и считает, что «правила заданы самой природой». Она назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» и попросила оставить мужчин в покое.

Сафронов не согласился считать феминизм «проблемой некрасивых женщин».

«Вот так говорить оголтело и огульно, что все женщины дуры или некрасивые, которые феминистки, это неправильно. Я считаю, тут надо разбираться в нюансах и тонкостях», — сказал он в комментарии «Пятому каналу».

По его словам, феминизм — это исторический процесс, борьба женщин за свою свободу.

При этом Сафронов упомянул, что феминизм стал принимать «другие обороты», когда женщины стали вспоминать, что кто-то обошелся с ними не так, как им хотелось бы. Художник привел в пример ситуацию с продюсером Харви Вайнштейном , которого несколько десятков актрис обвинили в домогательствах, а некоторые из них — в сексуальном насилии.