Сафронов раскритиковал Акиньшину за слова о феминизме 

Художник Никас Сафронов ответил актрисе Оксане Акиньшиной на заявление о феминизме.
Ранее Акиньшина заявила, что не понимает борьбы женщин за равные возможности с мужчинами и считает, что «правила заданы самой природой». Она назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» и попросила оставить мужчин в покое.
Сафронов не согласился считать феминизм «проблемой некрасивых женщин».
«Вот так говорить оголтело и огульно, что все женщины дуры или некрасивые, которые феминистки, это неправильно. Я считаю, тут надо разбираться в нюансах и тонкостях», — сказал он в комментарии «Пятому каналу».
По его словам, феминизм — это исторический процесс, борьба женщин за свою свободу.
При этом Сафронов упомянул, что феминизм стал принимать «другие обороты», когда женщины стали вспоминать, что кто-то обошелся с ними не так, как им хотелось бы. Художник привел в пример ситуацию с продюсером Харви Вайнштейном, которого несколько десятков актрис обвинили в домогательствах, а некоторые из них — в сексуальном насилии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мэрию Парижа оштрафовали из-за слишком большого числа женщин на руководящих постах. По правилам, соотношение мужчин и женщин в городской администрации должны быть 50% на 50% или 60% на 40% в пользу мужчин. Однако министерство госслужбы заметило, что число женщин в мэрии французской столицы превышает допустимое на 19%. Мэр Парижа Анн Идальго назвала штраф абсурдом и заявила, что и дальше будет продвигать женщин на руководящие посты.