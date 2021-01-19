Грачевский отказывался от прививки

Издание «Собеседник» рассказало, что режиссеру Борису Грачевскому предлагали сделать прививку от коронавируса, но он понадеялся на собственный иммунитет.
Как писал «Рамблер», Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких.
Ранее, когда ему предлагали сделать прививку от коронавируса, он лишь смеялся, отмечает «Собеседник».
«Зачем она мне?! Я здоров как бык», — процитировало его издание.
«Собеседник» отмечает, что в то же время Грачевский боялся заболеть и оставить без поддержки молодую жену и маленького ребенка. Он много плавал и каждое утро делал гимнастику.