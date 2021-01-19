Грачевский отказывался от прививки

Издание «Собеседник» рассказало , что режиссеру Борису Грачевскому предлагали сделать прививку от коронавируса, но он понадеялся на собственный иммунитет.

Как писал «Рамблер», Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

Ранее, когда ему предлагали сделать прививку от коронавируса, он лишь смеялся, отмечает «Собеседник».

«Зачем она мне?! Я здоров как бык», — процитировало его издание.

«Собеседник» отмечает, что в то же время Грачевский боялся заболеть и оставить без поддержки молодую жену и маленького ребенка. Он много плавал и каждое утро делал гимнастику.