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«Здоровый как бык»: Грачевский отказывался от прививки 

Елена Прошина 13 минут назад
Грачевский отказывался от прививки
Фото: РИА НОВОСТИ
Издание «Собеседник» рассказало, что режиссеру Борису Грачевскому предлагали сделать прививку от коронавируса, но он понадеялся на собственный иммунитет.
Как писал «Рамблер», Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких.
Ранее, когда ему предлагали сделать прививку от коронавируса, он лишь смеялся, отмечает «Собеседник».

«Зачем она мне?! Я здоров как бык», — процитировало его издание.

«Собеседник» отмечает, что в то же время Грачевский боялся заболеть и оставить без поддержки молодую жену и маленького ребенка. Он много плавал и каждое утро делал гимнастику.
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