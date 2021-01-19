Чехова снялась в одних трусах 

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в инстаграме серию фотографий, на которых запечатлена лишь в трусах.

На снимках она позирует в номере отеля «Чайка» в Сочи. Она держит в руках чашку и покрывало, а единственный предмет одежды, который на ней надет, — это трусы.

«Стою у окна и думаю, что море лучше любого психолога успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и все встает на свои места», — написала телеведущая в подписи к фото.

Один из комментаторов обратил внимание на то, что трусы Чеховой напоминают детские. Другой задался вопросом, есть ли кто-нибудь красивее, милее, умнее и сексуальнее Чеховой. Еще один спросил, как сын телеведущей отреагирует на эти фотографии.

«Говорит, что у мамы красивая пухлая попочка», — ответила ему она.

Во время отдыха в санатории «Южное взморье» в Сочи в октябре, как сообщал «Рамблер», Чехова опубликовала в инстаграме серию своих снимков в местном хаммаме. На каждом из них телеведущая запечатлена в зеленом закрытом купальнике с глубоким декольте. На трех фото она прижимается грудью и лицом к прозрачной запотевшей стеклянной двери душевой кабины.