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Федосеева-Шукшина обвинила сына Алибасова в заточении собственного отца 

Елена Прошина 16 минут назад
Федосеева-Шукшина обвинила сына Алибасова в заточении собственного отца
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обеспокоена судьбой своего законного супруга продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Он пропал из виду после новогодних каникул: не выходит из дома и не отвечает на звонки, сообщает Life.ru. Артистка полагает, что Алибасов-младший заточил отца в квартире.
Известно, что Алибасов и Федосеева-Шукшина отметили Новый год вместе. Близкие пары, которая сейчас оформляет развод, даже заговорили о примирении. Якобы продюсер даже решил отказаться от претензий на московскую квартиру актрисы. Однако после праздников Алибасов внезапно пропал.
По мнению, Федосеевой-Шукшиной, ситуация с квартирой пришлась не по душе сыну продюсера, который заточил отца в квартире и приставил к нему охрану. Актриса уверяет, что е может поговорить с супругом. На звонки отвечает либо его помощник Сергей Моцарь, либо некий Рудольф. Оба уверяют, что с продюсером все в порядке.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Федосеева-Шукшина готова обратиться с заявлением в полицию о том, что Алибасова держат в заложниках. 19 января актриса хотела попасть в квартиру мужа, но ей никто не открыл.

«Лидия Николаевна переживает за пока ещё своего законного супруга, и мы делаем всё, чтобы она получила ответы на те вопросы, которые она должна и имеет право знать», — заявила юрист.

В декабре, как сообщал «Рамблер», родные Бари Алибасова вынуждены были вскрыть дверь в квартиру продюсера из-за раздававшихся криков о помощи. Внутри действительно оказался Алибасов. По данным журналистов, продюсер находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Полицейские передали его на руки медикам, которые диагностировали у него ушибы ног и рёбер. Руководитель группы "На-На" заявил, что упал с лестницы. Его сын Бари Алибасов-младший допустил, что отца могли избить. При этом он опроверг информацию о том, что его родитель был пьян.
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Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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