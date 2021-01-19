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Москва

Литвинова косвенно подтвердила роман с французским миллионером 

Вероника Полынина 1 час назад
Литвинова косвенно подтвердила роман с французским миллионером
Фото: РИА Новости
У актрисы Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером, следует из статьи журнала Tatler.

«У Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов», — говорится в публикации.

По информации журнала, новый возлюбленный российской актрисы, режиссера и сценариста «открыл ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен» в Париже.
Рената Литвинова косвенно подтвердила слухи о романе с миллионером, рекомендовав к прочтению статью Tatler подписчикам в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», 54-летняя Рената Литвинова была дважды замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов, вторым — бизнесмен Леонид Добровский. От второго супруга у Литвиновой есть 19-летняя дочь Ульяна. Много лет актрисе приписывали роман с певицей Земфирой, однако официально артистки свои отношения не подтверждали. По слухам, Литвинова и Земфира расстались в 2020 году.
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Шоу-бизнес , Александр Антипов , Рената Литвинова
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