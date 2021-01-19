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Москва

Игорь Николаев рассказал о своих усах 

Вероника Полынина 55 минут назад
Игорь Николаев рассказал о своих усах
Фото: РИА Новости
Российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал о своих усах в интервью певице Валерии в передаче «Почему я», которая была опубликована на YouTube-канале «Между нами».
Николаев признался, что начал отращивать усы еще в молодости, а сбрил их всего однажды.
По словам музыканта, в юности его кумиром был Владимир Мулявин из ансамбля «Песняры», и в подражание ему он начал носить усы. Николаев добавил, что в 1980-е усы были в моде.
Однако один раз ему все же пришлось побриться — перед принятием присяги в армии.

«Меня заставил побриться старший лейтенант, мне было 24, а усы были густые», — объяснил Николаев.

В феврале 2020 года Игорь Николаев показал себя без усов. По случаю Дня защитника отечества музыкант опубликовал в соцсетях коллаж, состоящий из современного снимка и старой черно-белой фотографии из молодости.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Владимир Мулявин , Валерия
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