Игорь Николаев рассказал о своих усах 

Николаев признался, что начал отращивать усы еще в молодости, а сбрил их всего однажды.

По словам музыканта, в юности его кумиром был Владимир Мулявин из ансамбля «Песняры», и в подражание ему он начал носить усы. Николаев добавил, что в 1980-е усы были в моде.

Однако один раз ему все же пришлось побриться — перед принятием присяги в армии.

«Меня заставил побриться старший лейтенант, мне было 24, а усы были густые», — объяснил Николаев.

В феврале 2020 года Игорь Николаев показал себя без усов. По случаю Дня защитника отечества музыкант опубликовал в соцсетях коллаж, состоящий из современного снимка и старой черно-белой фотографии из молодости.