Экс-участник «Дома-2» призвал Комиссарова не выкупать «Дом-2» 

Валерий Комиссаров — автор и продюсер «Дома-2» в 2004-2014 годах. После закрытия шоу Комиссаров заявил о желании выкупить у ТНТ права на него и перезапустить с новыми участниками и непременно с Ксенией Собчак в роли ведущей.

По мнению бывшего участника реалити Андрея Чуева, Комиссаров делает ошибку, оставляя «Дому-2» старое название. Он считает, что старый формат себя исчерпал, и нужно запускать принципиально новый «Дом-3». Кроме того, Чуев заявил, что Ксения Собчак не подходит на роль ведущей шоу.

«Хочу вас предостеречь, вы ставите не на ту «лошадь»! Вы смотрите назад, Валерий Яковлевич! Вы придумали «Дом-2» 17 лет назад, и ваша задумка достойно отработала. Не тратьте денег на «Дом-2», давайте сделаем «Дом-3», — предложил экс-участник продюсеру.

Чуев предложил Комиссарову «встретиться и обсудить с глазу на глаз рождение чего-то более интересного, нового, более масштабного».