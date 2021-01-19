Экс-участник «Дома-2» призвал Комиссарова не выкупать «Дом-2» 

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев предложил продюсеру Валерию Комиссарову запустить совершенно новый «Дом-3».
Валерий Комиссаров — автор и продюсер «Дома-2» в 2004-2014 годах. После закрытия шоу Комиссаров заявил о желании выкупить у ТНТ права на него и перезапустить с новыми участниками и непременно с Ксенией Собчак в роли ведущей.
По мнению бывшего участника реалити Андрея Чуева, Комиссаров делает ошибку, оставляя «Дому-2» старое название. Он считает, что старый формат себя исчерпал, и нужно запускать принципиально новый «Дом-3». Кроме того, Чуев заявил, что Ксения Собчак не подходит на роль ведущей шоу.
«Хочу вас предостеречь, вы ставите не на ту «лошадь»! Вы смотрите назад, Валерий Яковлевич! Вы придумали «Дом-2» 17 лет назад, и ваша задумка достойно отработала. Не тратьте денег на «Дом-2», давайте сделаем «Дом-3», — предложил экс-участник продюсеру.
Чуев предложил Комиссарову «встретиться и обсудить с глазу на глаз рождение чего-то более интересного, нового, более масштабного».
Как писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходивший с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» показали 30 декабря 2020 года. Глава «Газпром-Медиа» (включает ТНТ, «Пятницу» и другие каналы) Александр Жаров объяснял, что ТНТ решил сфокусироваться на юморе и сериалах. Позже СМИ сообщили, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр.