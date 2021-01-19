Киркорову запретили на пять лет въезд в Литву 

Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву . Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на МВД прибалтийской страны. Запрет вступает в силу с 19 января.

"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", — приводятся слова главы МВД Агне Билотайте.

Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, многократно посещая Крым, Киркоров якобы "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в "пропаганде внешней политики" России.

В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".