Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне 

Вероника Полынина 1 час назад
Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне, выяснил «Пятый канал».
С недавних пор в доме Алибасова живет макака по имени Маша. По версии продюсера, именно по ее вине он отравился «Виагрой»: животное якобы подменило ему прописанные врачом лекарства на таблетки для повышения потенции.
Тем не менее, именно Маше Бари Алибасов намерен оставить в наследство все, что имеет.

«Я все, что у меня есть, что осталось, я завещаю обезьяне», — заявил шоумен.

По его словам, он уже написал завещание, в котором прописал условия жизни Маши. Макака должна будет получать определенную пищу и надлежащий уход.
При этом сын продюсера Бари Алибасов-младший, а также новая возлюбленная Бари Каримовича Виктория Полторацкая и ее пока не родившийся ребенок могут остаться ни с чем.
Сын Алибасова пообещал «заняться головой отца», а пока приставил к нему круглосуточную охрану.
Как писал «Рамблер», ранее бывшая супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина забила тревогу, поскольку продюсер перестал выходить из дома и отвечать на звонки. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Федосеева-Шукшина готова обратиться с заявлением в полицию о том, что Алибасова держат в заложниках. 19 января актриса хотела попасть в квартиру мужа, но ей никто не открыл. Она предполагает, что продюсера заточил в квартире его сын Бари Алибасов-младший.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Комментарии
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
00:26
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение