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Близкие Юлии Началовой прокомментировали новости о тайном ребенке певицы 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Близкие Началовой опровергли данные о тайном ребенке певицы
Фото: РИА Новости
Близкие Юлии Началовой прокомментировали новости о тайном ребенке певицы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на коллег и друзей поп-звезды.
Подруга и продюсер исполнительницы Олеся Сазыкина опровергла слухи о рождении наследника от суррогатной матери после смерти знаменитости.

«Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь», — сказала Сызыкина.

Она также отметила, что ей жаль родителей Началовой, которых оскорбляют подобные новости. Сазыкина подчеркнула, что единственный неравнодушный к ним человек — бывший муж певицы, в прошлом игрок российской сборной по футболу Евгений Алдонин. Он помогает воспитывать 14-летнюю дочь от брака с поп-звездой, регулярно выделяет средства отцу и матери исполнительницы. Информацию о рождении ребенка от суррогатной матери опровергла и концертный директор артистки Оксана Мостовлюк.
Ранее сообщалось о том, что семья покойной знаменитости воспитывает ее сына от Вячеслава Кудри, который был рожден суррогатной матерью после смерти исполнительницы. Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет.
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Шоу-бизнес , Олеся Сазыкина , Евгений Алдонин
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