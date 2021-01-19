Умершая певица Юлия Началова оказалась матерью маленького сына

У певицы Юлии Началовой и ее последнего избранника Вячеслава Кудри есть совместный маленький сын, сообщило издание Super со ссылкой на собственный источник. СМИ стало известно, что Началова собиралась сделать ЭКО и родить ребенка, но из-за проблем со здоровьем не могла выносить его самостоятельно.

Утверждается, что уже после смерти Началовой ее замороженную яйцеклетку использовали для оплодотворения и подсадили эмбрион суррогатной матери.

Ребенка, пишет издание, воспитывает отец-судья, при этом мальчик часто видится с родителями Юлии и ее 14-летней дочерью Верой Алдониной.

Семья Юлии Началовой сообщения о ее младшем ребенке пока не комментировала.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти 38-летней артистки врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов.