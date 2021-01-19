Опубликованы голосовые сообщения Началовой из больницы 

Голосовые сообщения покойной певицы Юлии Началовой, которые она отправляла своим близким, попав в больницу, войдут в документальный фильм об артистке. Отрывками из видео поделилась подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева

Фильм в трёх частях выйдет на Первом канале в конце января 2021 года, премьера приурочена к юбилею Началовой — 31 декабря ей должно было исполниться 40 лет. В документальной драме использованы отрывки голосовых сообщений певицы из реанимации.

Сегодня поднялась температура 39, я без памяти. <…> Короче, в реанимацию… Там хотели чистить, резать ногу. <…> Хочу скорее восстановиться, так хреново прям, — говорила Началова.

Юлия Началова умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Как писал NEWS.ru ранее, дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина восхитила поклонников артистки своим пением. По словам фанатов, девочка растёт настоящей копией матери.