Участники передачи о Пугачевой пожаловались на обман 

Участники программы «В тени Примадонны», вышедшей на телеканале ТВЦ, пожаловались на обман, пишет «Экспресс-газета».

Передача, в которой рассказывается об ушедших в тень артистах, вышла в эфир на прошлой неделе и вызвала негодование у принимавших участие в записи гостей.

По их словам, продюсеры шоу обманули их: взяли большое интервью о творческих планах, а в передаче использовали только реплики о Пугачевой

Певец Игорь Наджиев рассказал, что речь в интервью велась о положении артистов в условиях пандемии, а из полуторачасового материала в эфире оказался пятиминутный отрывок, в котором речь идет о Примадонне.

В такую же ситуацию попала певица Лика Стар. По ее словам, интервью длилось два с половиной часа, в течение которых журналистка «с придыханием смотрела ей в рот».

«Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал — мое исчезновение связано совсем с другим фактором. Но это все было вырезано из интервью. В итоге 2,5 часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно», — возмутилась Лика Стар.

Разобраться в ситуации потребовал и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Как сообщал «Рамблер», ранее Алла Пугачева якобы потребовала закрыть Ольгу Бузовой доступ к съемкам в новогодних огоньках. Причиной конфликта стало то, что Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала Примадонне, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.