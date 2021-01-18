Рудковская потратила на посуду около миллиона рублей 

Продюсер Яна Рудковская активно ведет свой блог в Instagram и размещает там, в том числе и фото завтраков. Одна из сервировок, которая была показана Рудковской, стоит около миллиона рублей, отмечает «Вокруг ТВ»

По данным издания, в начале января продюсер опубликовала фотографию завтрака, оформленного в красных тонах. Журналисты подсчитали, что суммарная стоимость посуды и декора на снимке составляет около миллиона рублей.

Так, массивная стеклянная ваза для цветов обошлась Рудковской в 400 тысяч рублей, каждая тарелка стоила около 13 тысяч рублей, а столовые приборы от бренда Dior — более 30 тысяч рублей.

«Рамблер» писал, что ранее Рудковска похвасталась сумкой от известного бренда стоимостью более 300 тысяч рублей и получила в ответ волну критики.