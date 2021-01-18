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Москва

Рудковская потратила на посуду около миллиона рублей 

Елена Прошина 1 час назад
Рудковская потратила на посуду около миллиона рублей
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская активно ведет свой блог в Instagram и размещает там, в том числе и фото завтраков. Одна из сервировок, которая была показана Рудковской, стоит около миллиона рублей, отмечает «Вокруг ТВ».
По данным издания, в начале января продюсер опубликовала фотографию завтрака, оформленного в красных тонах. Журналисты подсчитали, что суммарная стоимость посуды и декора на снимке составляет около миллиона рублей.
Так, массивная стеклянная ваза для цветов обошлась Рудковской в 400 тысяч рублей, каждая тарелка стоила около 13 тысяч рублей, а столовые приборы от бренда Dior — более 30 тысяч рублей.
«Рамблер» писал, что ранее Рудковска похвасталась сумкой от известного бренда стоимостью более 300 тысяч рублей и получила в ответ волну критики.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская
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