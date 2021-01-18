Лена Ленина заявила о разводе с мужем из-за пандемии 

Светская львица Лена Ленина на своей странице в Instagram заявила о том, что разводится со своим супругом шеф-поваром Антоном Игнатовым. Она не рассказала о подробностях расставания, но намекнула, что свою роль в разводе сыграла пандемия коронавируса.

Ленина подчеркнула, что пользователи продолжают настойчиво интересоваться её личной жизнью. По словам писательницы, она неоднократно просила «не лезть», «отмалчивалась», но поскольку давление на нее только усиливается, решила внести ясность.

«Не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию», — написала светская львица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она отметила, что «пандемия убивает не только людей», и попросила подписчиков «не задавать вопросы о личном». Ленина добавила, что «всё, что она хочет и может», она рассказывает.

Лена Ленина и шеф-повар ресторана Magnus Locus Антон Игнатов, как сообщал «Рамблер», поженились в феврале 2020 года. Писательница тогда решила отметить торжество с размахом: она вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей. По ее словам, на свадьбу она пригласила не только родственников и друзей, но и «сотню миллионеров».