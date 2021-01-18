Цискаридзе призвал заказчиков гей-скандала «не палиться» 

Николай Цискаридзе обратился в Instagram к заказчикам гей-скандала и призвал их «не палиться».

Ректор академии балета имени Вагановой провел аналогию с ситуацией, в которую попал футболист Артем Дзюба , которым все восхищались после чемпионата мира 2018 года, а в 2020 году затравили из-за слитого в интернет интимного видео.

Цискаридзе напомнил, что никто не любит, когда копаются в его личных вещах, когда в аэропортах досматривают сумки и чемоданы, когда в дом пробираются воры и роются в вещах «в поиске наживы и злата».

«Но если постоянно у тебя пытаются найти то, чего не существует — это наивысший пилотаж дебилизма! «Милые» заказчики и авторы «веселых картинок», любители «Большого» хейта — СОЧУВСТВУЮ! Сложно Вам! Искать то, чего не существует, очень сложно!» — обратился Цискаридзе к заказчикам скандала.

Он призвал их «не палиться» и предупредил, что «колонны, за которыми они прячутся», «вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов».

Танцовщик также поблагодарил друзей и всех «здравомыслящих» людей, поддержавших его в сложившейся ситуации.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фотографии, на которых двое мужчин, один из которых похож на Николая Цискаридзе, занимаются сексом. В конце декабря в интернете появилась видеозапись полового акта, на которой многие пользователи увидели-таки известного артиста. В адрес танцовщика полилось много критических комментариев. Некоторые пользователи призвали отстранить Цискаридзе от руководства академией балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.