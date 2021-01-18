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Москва

Самойлова запретила Джигану быть «холостяком» 

Елена Прошина 26 минут назад
Самойлова запретила Джигану участвовать в шоу «Холостяк»
Фото: Instagram
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила в Instagram, что «истязает мужа семейными отпусками», а также запрещает ему принимать участие в шоу «Холостяк».
Рэпер выложил в своем аккаунте в соцсети кадр, на котором жена тащит его за ногу по пляжу, при этом на песке сделана надпись — «помогите» — на английском языке.

«Братан, спасай!» — написал музыкант, обращаясь к своему коллеге Тимати.

В свою очередь Оксана Самойлова призналась в комментариях, что «истязает» мужа.

«Я истязаю его семейными отпусками, домашними вечерами и количеством детей. И запрещаю ему идти на «Холостяк», — написала она, поставив смеющиеся смайлики.

Тимати же посоветовал Джигану немного потерпеть, а ночью уехать в сторону Дубаи, и оттуда уже «паромом до Маями».
«Рамблер» писал, что ранее Самойлова подала на развод с Джиганом после 10 лет совместной жизни и рождения четверых детей. Свое решение она объяснила тем, что больше не может терпеть выходки мужа, который после рождения долгожданного сына проходил лечение в клинике для наркозависимых. Однако потом стало известно, что супруги помирились.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Тимати
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