Стало известно будущее «Ералаша» 

«Комсомольская правда» выяснила, как устроена империя «Ералаш» и, кому в итоге она достанется после смерти её основателя Бориса Грачевского. Оказалось, что режиссёр сумел монетизировать легендарный бренд и вывести бизнес на многомиллионную прибыль.

Сегодня «Ералаш» включает в себя не только известный всем детский киножурнал, но также продюсерский центр, детские школы, актерское агентство, детский лагерь на Алтае . Под брендом «Ералаш» в разное время выпускали глазированные сырки, безалкогольные напитки, школьные принадлежности. Под указанным товарным знаком действует большая сеть стоматологических клиник.

Продюсерский центр «Ералаш» располагается в киностудии имени «Горького». Там же находятся офисы одноименного театра-школы, где стоимость занятий в месяц начинается от 9 тысяч рублей. Популярность школы зашкаливает: родители стремятся отдать своих детей Грачевскому, поскольку из «Ералаша» есть шанс попасть на съемки в сериалах или в ТВ-программах. Именно поэтому франшиза театра-школы успешно продается в регионах. Под брендом были открыты детские студии в 20 российских городах. Например, в Екатеринбурге за 10 месяцев обучения ребенка просят 63 тысячи рублей.

Сотрудники продюсерского центра также занимаются производством видео-контента: по желанию заказчика могут снять рекламу или документальный фильм. Попасть в базу актерского агентства «Ералаш» можно, заплатив 1 тысячу рублей. При этом основной статьёй доходов по-прежнему остается кинопроизводство. Детский киножурнал до сих пор активно покупали телеканалы и онлайн-кинотеатры. Суммарный ежегодный доход от деятельности только двух направлений «Ералаша» (кинопроизводство и продюсерский центр) оценивается в сумму около 125 миллионов рублей.

После смерти Грачевского вопрос о дальнейшем существовании киножурнала «Ералаш» повис в воздухе. Ранее сам режиссер заявил, что впервые за всю историю существования проекта он не получил дотации от государства на съемки киножурнала. Именно поэтому художественный руководитель активно занимался поиском спонсоров.