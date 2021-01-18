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Москва

Передача про Пугачеву привела к скандалу 

Елена Прошина 1 час назад
Передача про Пугачеву привела к скандалу
Фото: РИА Новости
Участники программы «В тени Примадонны» публично пожаловались на обман и манипуляции со стороны журналистов. Об том сообщает «Экспресс газета».
По данным издания, программы вышла на канале «ТВ Центр» и получилась «весьма комплиментарной» по отношению к 71-летней певице Алле Пугачевой. Однако гости шоу заявили, что изначально их позвали не для того, чтобы обсуждать Пугачеву.
В обмане журналистов публично уличили певцы Игорь Наджиев и Лика Стар.

«Просили рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, и в целом отрасль терпит убытки. В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой», — возмутился Наджиев.

В свою очередь Лика Стар рассказала, что изначально ее позвали поговорить о творческих планах, при этом интервью длилось 2,5 часа.

«В это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал — мое исчезновение связано совсем с другим фактором», — пояснила она.

Артистка пожаловалась, что ее «самоотдачу» превратили «в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно».
Как сообщал «Рамблер», ранее стало о том, что Алла Пугачева якобы потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам новогоднего шоу из-за нелестного отзыва о ее семье. Причиной конфликта стало то, что Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала певице на то, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Игорь Наджиев , ТВ Центр
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