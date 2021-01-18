Волочкова снялась в купальнике на фоне иконы 

Балерина Анастасия Волочкова сделала селфи на фоне иконы и опубликовала его в своем инстаграме

Она разместила снимок вчера. На нем танцовщица запечатлела себя в зеркале туалетного столика. На ней надет синий закрытый купальник, а на столике рядом с санитайзером стоит икона святой Феодоры.

«Ну вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли, а вечером два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион. Плюс русская баня, купель и массаж!» — написала она в подписи к фотографии.

Летом, как сообщал «Рамблер», Волочкова рассказала, что намерена выйти замуж за своего возлюбленного — самого сильного, мощного и влиятельного человека. Его имя она не назвала. Балерина сообщила, что свадьба состоится осенью. Позже она рассказала о переносе торжества из-за невозможности подготовиться к нему из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.