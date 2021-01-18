Живущей в США падчерице Урганта сделали необычное предложение 

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе продает фотографии пальцев ног. 20-летняя Эрика, которая уже несколько лет живет в Нью-Йорке , рассказала о необычном предложении, которое поступило ей в Instagram.

Неизвестный подписчик попросил Эрику «показать пальцы ног». Девушка не растерялась и ответила, что «это не бесплатно».

Как отмечает «Собеседник», в этой шутке может быть доля правды. Предположительно, Эрика и ее молодой человек по имени Муса испытывают проблемы с бизнесом — пара занимается винтажной модой.

Молодой человек Эрики начал распродавать свою одежду в соцсетях, предлагая друзьям покупать куртки и джинсы по принципу «кто больше заплатит». Муса уже продал несколько вещей по 90 и 100 долларов.