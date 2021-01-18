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Живущей в США падчерице Урганта сделали необычное предложение 

Вероника Полынина 1 час назад
Живущей в США падчерице Урганта сделали необычное предложение
Фото: Instagram
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе продает фотографии пальцев ног. 20-летняя Эрика, которая уже несколько лет живет в Нью-Йорке, рассказала о необычном предложении, которое поступило ей в Instagram.
Неизвестный подписчик попросил Эрику «показать пальцы ног». Девушка не растерялась и ответила, что «это не бесплатно».
Как отмечает «Собеседник», в этой шутке может быть доля правды. Предположительно, Эрика и ее молодой человек по имени Муса испытывают проблемы с бизнесом — пара занимается винтажной модой.
Молодой человек Эрики начал распродавать свою одежду в соцсетях, предлагая друзьям покупать куртки и джинсы по принципу «кто больше заплатит». Муса уже продал несколько вещей по 90 и 100 долларов.
Эрика Кикнадзе, как сообщал «Рамблер», — дочь Натальи Кикнадзе, жены Ивана Урганта, от первого брака. Общие дети Натальи с Иваном — дочери Нина и Валерия.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе , ИД "Собеседник"
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