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«Продай свои пальцы!»: дочь Урганта в США осталась без денег 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
Дочь Урганта в США осталась без денег
Фото: Instagram
Приемная дочь Урганта общается с извращенцами, а ее парень распродает одежду в интернете.
20-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия уже два года живет в Нью-Йорке и стала известным фэшн-блогером. Эрика встречается с чернокожим парнем Мусой, их общее увлечение — винтажная мода.
Девушка часто выкладывает свои снимки в необычных тигровых шубах, безразмерных джинсах и антикварной бижутерии известных брендов. Необычное увлечение старинной одеждой сейчас очень модно в Америке. Но, видимо, финансовые дела пары не так уж хороши.
Молодой человек Эрики начал распродавать свою одежду в Instagram, предлагая друзьям покупать куртки и джинсы по принципу «кто больше заплатит». Парень уже продал несколько вещей по 90 и 100 долларов. А Эрика поделилась другими «странными» предложениями, которые ей делают поклонники-извращенцы в соцсетях. Так, один из них написал девушке, чтобы та сфотографировала пальцы своих ног. Предприимчивая Эрика ответила, что это будет не бесплатно.
В конце прошлого года в интервью журналу Tatler Эрика призналась, что в скором времени собирается запустить собственный бренд одежды. Что ж, с такой деловой хваткой ей точно все удастся!
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Нью-Йорк , США
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