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Москва

«Ну нельзя так палиться»: Николай Цискаридзе обратился к заказчикам гей-скандала 

Экспресс газета 1 час назад
Цискаридзе обратился к заказчикам гей-скандала
Фото: Instagram
Мерзкий гей-скандал с выложенными в Сеть интимными фото и перепиской якобы от имени Николая Цискаридзе длится уже почти месяц. Поначалу артист вообще не комментировал эти бредни. Вместо него это делали другие: скажем, художник Никас Сафронов уверен, что это происки недоброжелателей танцовщика, а депутат Виталий Милонов утверждает, что артисту важно демонстрировать свой талант, а не сексуальные наклонности.
Николай Максимович лишь однажды упомянул об этом — в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что его тело артиста балета очень специфическое и легко узнаваемое, поэтому монтировать лицо артиста к чужому туловищу глупо, подделка сразу видна.
Но пришло время, и Николай Цискаридзе высказался на своей странице в Instagram, назвав происходящее «синдромом Дзюбы». Артист напомнил, как в 2018-м имя футболиста стало синонимом успеха и гордости. А теперь, благодаря злоумышленникам, означает нечто отвратительное.

— Но из-за каких-то упырей, алчных дебилов имя этого замечательного человека появилось на устах в не самом правильном контексте. Я старался не реагировать на этот хейт. Шутил только среди своих, но если кто-то смел осуждать, то бился за него так, как будто Артем мой родной брат, хотя мы не знакомы даже… — признался Цискаридзе.

Николай порассуждал на тему копания в грязном белье — в прямом смысле, вспомнив досмотр в аэропорту и то, насколько это неприятно человеку, вынужденному вываливать содержимое чемодана на всеобщее обозрение. Артист рассказал, что некоторые его знакомые сменили квартиру только потому, что раньше ее ограбили, — не смогли перенести омерзения от того, что кто-то рылся в их вещах.

— Но если постоянно у тебя пытаются найти то, чего не существует — это наивысший пилотаж дебилизма! «Милые» заказчики и авторы «веселых картинок», любители «Большого» хейта — СОЧУВСТВУЮ! Сложно Вам! Искать то, чего не существует, очень сложно! Когда мне показывают очередные ваши «художества», я понимаю, как скудна ваша фантазия и узок спектр услуг. «Большие» заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов! — обратился ректор Академии балета им. Вагановой к тем, кто затеял всю эту историю.

Николай также выразил благодарность своим друзьям и вообще всем людям, которые умеют рассуждать здраво и понимают, откуда у всей этой истории ноги растут.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Николай Цискаридзе , Владимир Соловьев , Виталий Милонов
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