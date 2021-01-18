Цискаридзе обратился к заказчикам гей-скандала

Николай Максимович лишь однажды упомянул об этом — в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что его тело артиста балета очень специфическое и легко узнаваемое, поэтому монтировать лицо артиста к чужому туловищу глупо, подделка сразу видна.

Но пришло время, и Николай Цискаридзе высказался на своей странице в Instagram, назвав происходящее «синдромом Дзюбы». Артист напомнил, как в 2018-м имя футболиста стало синонимом успеха и гордости. А теперь, благодаря злоумышленникам, означает нечто отвратительное.

— Но из-за каких-то упырей, алчных дебилов имя этого замечательного человека появилось на устах в не самом правильном контексте. Я старался не реагировать на этот хейт. Шутил только среди своих, но если кто-то смел осуждать, то бился за него так, как будто Артем мой родной брат, хотя мы не знакомы даже… — признался Цискаридзе.

Николай порассуждал на тему копания в грязном белье — в прямом смысле, вспомнив досмотр в аэропорту и то, насколько это неприятно человеку, вынужденному вываливать содержимое чемодана на всеобщее обозрение. Артист рассказал, что некоторые его знакомые сменили квартиру только потому, что раньше ее ограбили, — не смогли перенести омерзения от того, что кто-то рылся в их вещах.

— Но если постоянно у тебя пытаются найти то, чего не существует — это наивысший пилотаж дебилизма! «Милые» заказчики и авторы «веселых картинок», любители «Большого» хейта — СОЧУВСТВУЮ! Сложно Вам! Искать то, чего не существует, очень сложно! Когда мне показывают очередные ваши «художества», я понимаю, как скудна ваша фантазия и узок спектр услуг. «Большие» заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов! — обратился ректор Академии балета им. Вагановой к тем, кто затеял всю эту историю.

Николай также выразил благодарность своим друзьям и вообще всем людям, которые умеют рассуждать здраво и понимают, откуда у всей этой истории ноги растут.