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Власти Литвы решили закрыть Киркорову въезд в страну 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Литва решила закрыть Киркорову въезд в страну
Фото: ТАСС
Литовское министерство иностранных дел попросило внести российского певца Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым закрыт въезд в страну.

«Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую республику», — цитирует сообщение МИД Литвы РИА «Новости».

Ранее ведомство сообщало, что на заседании комитета нацбезопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре рассматривалась возможность включения Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. В мае власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Михаил Шуфутинский , МИД , РИА Новости , Болгария , Литва
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