Литва решила закрыть Киркорову въезд в страну

«Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую республику», — цитирует сообщение МИД Литвы РИА «Новости».