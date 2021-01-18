Литва решила закрыть Киркорову въезд в страну

Литовское министерство иностранных дел попросило внести российского певца Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым закрыт въезд в страну.
«Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую республику», — цитирует сообщение МИД Литвы РИА «Новости».
Ранее ведомство сообщало, что на заседании комитета нацбезопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре рассматривалась возможность включения Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. В мае власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.