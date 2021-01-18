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«Ну и бардак!»: в США оценили самый странный фильм 90-х «Ширли-Мырли» 

Мария Иванова 53 минуты назад
Портал «Культурология» рассказал, что осталось за кадром комедии «Ширли-Мырли»
Фото: кадр из фильма «Ширли-Мырли»
Портал «Культурология» рассказал, что осталось за кадром комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли», которая считается одним из самых странных фильмов 90-х. Меньшов отмечал, что картина стала отражением «полной свободы» того времени.

«Я ценю 90-е именно за полную свободу. В 2000-х годах нас стали потихонечку зажимать. Сейчас, когда показывают по телевизору «Ширли-мырли», я ахаю. Вся картина «запикана». Ее испохабили этим», — заявил режиссер.

Фильм транслировал атмосферу «всеобщей потерянности» и абсурда после распада СССР в новой стране, где каждый хотел «провернуть свои „ширли-мырли“.
»Культурология» отмечает, что название фильма так и осталось загадкой — словосочетание «ширли-мырли» постоянно распевал герой Валерия Гаркалина. В США этот фильм показали под названием «Ну и бардак!».
По данным «Культорологии», на роль главных героев — троих братьев-близнецов — Меньшов также рассматривал Никиту Михалкова, Александра Абдулова и Олега Табакова. Последний в итоге сыграл пьяницу Суходрищева.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях раскритиковали фильм «Гостья из будущего», назвав будущее, показанное в картине, «убогим и совковым».
Белорусский блогер Максим Мирович назвал «Гостью из будущего „гимном фанатов СССР“. По мнению Мировича, режиссер Павел Арсенов „обманул“ зрителей и от повести Кира Булычева, по мотивам которой был снят фильм, в картине мало чего осталось.

»По сути из оригинальной книги автора (её части о будущем) киношники оставили только внешние декорации, скорлупу — Институт Времени (низкопробный макет с кафельной советской плиткой), Космозоо — обычный совковый парк с подвешенной перед камерой на леске фигуркой динозавра», — писал блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Мирович , Кир Булычев , Валерий Гаркалин , Владимир Меньшов , Павел Арсенов , Никита Михалков , Олег Табаков
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