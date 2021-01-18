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Алибасова заперли в квартире по просьбе сына 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 30 минут назад
Алибасова заперли в квартире по просьбе сына
Фото: РИА Новости
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов оказался заперт в собственной квартире по требованию своего сына, сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По мнению Горжанкина, Бари Алибасов-младший хочет взять под контроль доходы отца от многочисленных ток-шоу. С того момента, как продюсер отравился средством для прочистки труб, именно PR-директор заведовал его финансами, сообщает ФАН.

«Недавно сын связался со мной и потребовал, что все деньги за съемки должны поступать только ему. При этом Бари Каримович при своем помощнике давно дал мне указание, что деньги должны передаваться именно ему, что я и делал. Никаких претензий со стороны Бари Каримовича, касающихся финансов, в мой адрес никогда не поступало», — рассказал Горжанкин.

Также PR-директор сообщил, что перед Новым годом Алибасов примирился со своей бывшей женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 16 января в квартире продюсера должна была пройти съемка, во время которой экс-супруги собирались раскрыть настоящие причины развода и объявить о своем примирении. Однако съемка сорвалась, поскольку продюсера контролирует некий мужчина, которого Алибасов-младший назвал охранником.

«В итоге Федосееву-Шукшину и съемочную группу сын приказал не пускать в квартиру и потребовал 780 тысяч рублей за эту съемку на свою карту», — сообщил Горжанкин.

Рассказ PR-директора подтвердила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, создатель «На-На» говорил бывшей жене, что его свободу ограничивают люди, которых наняли помощник продюсера Сергей Моцарь и Алибасов-младший. «В частности, неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у находящегося в преклонном возрасте Алибасова телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. По просьбе Лидии Николаевны в субботу, 16 января, мы приехали к дому Алибасова. Однако дверь оказалась закрыта. На телефонные звонки никто не ответил», — рассказала адвокат.
В настоящее время готовится обращение в правоохранительные органы, поскольку 73-летний продюсер может находиться в состоянии, угрожающем его жизни и здоровью. Вербицкая-Линник напомнила, что решение о расторжении брака пока не вступило в законную силу, поэтому формально Алибасов и Федосеева-Шукшина еще являются мужем и женой.
В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Сергей Моцарь , Бари Алибасов , МВД
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