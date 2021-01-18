Алибасова заперли в квартире по просьбе сына 

«Недавно сын связался со мной и потребовал, что все деньги за съемки должны поступать только ему. При этом Бари Каримович при своем помощнике давно дал мне указание, что деньги должны передаваться именно ему, что я и делал. Никаких претензий со стороны Бари Каримовича, касающихся финансов, в мой адрес никогда не поступало», — рассказал Горжанкин.