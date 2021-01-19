Дочь Баталова отказалась от картин из коллекции отца

Адвокат Элина Мазур сообщила, что дочь покойного актера Алексея Баталова Гитана-Мария отказалась от картин итальянского художника Амадео Модильяни из коллекции ее отца. Ранее наследница артиста, страдающая ДЦП, не стала претендовать на коллекцию матери Баталова — Нины Ольшевской . По словам юриста, полотна живописца оказались частью этой коллекции.

Мазур отметила, что аукционная стоимость картин составляет около 400 миллионов долларов. Одно из пропавших полотен Элина нашла в Израиле , в доме бизнесмена Шмуэля Флатто-Шарона, который скончался еще в 2018 году. По словам адвоката, сделка не была криминальной, а Дрожжина с Цивиным не имеют никакого отношения к ней.

Мазур узнала у родственников израильского предпринимателя, что в 2017 году они приобрели картину у убитого в 2009 году Шабтая Калмановича. Также Элина добавила, что произведения искусства еще при жизни Баталова были выброшены во время ремонта. «Цивин сказал правду, заявив, что коллекция находилась в отвратительных условиях, и ничего не было систематизировано. На меня на днях снова вышел человек из окружения Калмановича. Сказал, что он является правообладателем оставшихся девяти произведений. В самое ближайшее время мы начнем оформление сделки по передаче этих картин меценату — китайскому миллиардеру», — заявила юрист KP.ru.