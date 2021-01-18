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После развода Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной 

Свободная пресса 50 минут назад
Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной после развода
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов помирился с экс-супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной и встречал с ней Новый год, об этом рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По его словам, в прошедшую субботу должна была пройти сенсационная съемка в квартире Алибасова с Федосеевой-Шукшиной, где они хотели рассказать всей стране о своем примирении и истинной причине развода, но она не состоялась из-за сына продюсера, который принял решение не пускать Федосееву-Шукшину и съемочную группу, потребовав 780 тысяч рублей за эту съемку.
Вадим Горжанкин также рассказал, что состояние здоровья Бари Каримовича, мягко говоря, плохое. «Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет», — отметил он.
Напомним, Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились 20 ноября 2018 года. В конце 2020 года Бари Алибасов развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 24 декабря мировой суд удовлетворил исковое заявление о разводе, которое Федосеева-Шукшина подала 6 ноября.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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