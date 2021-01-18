Лена Ленина объявила о разводе

Телеведущая и писательница Лена Ленина подтвердила информацию о грядущем разводе с шеф-поваром элитного ресторана Антоном Игнатовым. Брак продлился меньше года. А по факту супруги были вместе считанные дни.
Игнатов и Ленина сыграли свадьбу в феврале прошлого года, на торжестве присутствовали многие звезды, включая певицу Ларису Долину, актрису Нонну Гришаеву, продюсера Бари Алибасова. А весной грянули ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.
Вышло так, что спустя две недели после свадьбы Ленина вылетела во Францию к сыну, а Игнатов не смог к ней присоединиться. За рубежом бизнесвумен подхватила коронавирус. Дополнительными препятствиями стало ограничение авиасообщения. В итоге весь прошедший год молодожены фактически и не были вместе.
Судя по всему, Ленина не горит желанием рассказывать о разводе. Она ограничилась лишь подтверждением основной информации. В своем блоге она призналась, что хотела отмолчаться, но в итоге вынуждена дать комментарий. «…мы разводимся. Без скандалов и раздела имущества, — написала она. — По обоюдному согласию».
К слову, любители мистических теорий наверняка увидят знамение в одной детали. Тамадой на свадьбе Игнатова и Лениной год назад был директор журнала «Ералаш» Борис Грачевский. И так совпало, что подтверждение о намерении расторгнуть брак поступило вскоре после печального известия о кончине режиссера от коронавируса.