Лена Ленина объявила о разводе

Телеведущая и писательница Лена Ленина подтвердила информацию о грядущем разводе с шеф-поваром элитного ресторана Антоном Игнатовым. Брак продлился меньше года. А по факту супруги были вместе считанные дни.

Вышло так, что спустя две недели после свадьбы Ленина вылетела во Францию к сыну, а Игнатов не смог к ней присоединиться. За рубежом бизнесвумен подхватила коронавирус. Дополнительными препятствиями стало ограничение авиасообщения. В итоге весь прошедший год молодожены фактически и не были вместе.

Судя по всему, Ленина не горит желанием рассказывать о разводе. Она ограничилась лишь подтверждением основной информации. В своем блоге она призналась, что хотела отмолчаться, но в итоге вынуждена дать комментарий. «…мы разводимся. Без скандалов и раздела имущества, — написала она. — По обоюдному согласию».