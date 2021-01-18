Вдова Грачевского показала могилу покойного мужа

Вдова скончавшегося от коронавируса Бориса Грачевского, 36-летняя Екатерина Белоцерковская не может смириться с его смертью. Сегодня молодая женщина посетила могилу покойного мужа на Троекуровском кладбище и поделилась снимком оттуда в сторис Instagram. Захоронение утопает в цветах. Венки и необъятные охапки на могилу Бориса Грачевского принесли его друзья и поклонники в знак любви и уважения к таланту мастера. Екатерина Белоцерковская показала могилу Бориса Грачевского.

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Екатерина Белоцерковская накануне поклялась, что будет вечно любить своего покойного мужа. Напомним, что о романе с певицей и актрисой Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский публично заявил в 2015 году. В 2016 году пара вступила в брак. Несмотря на разницу в возрасте в тридцать пять лет, все говорило о том, что этот союз гармоничен и создан по любви. В апреле прошлого года у супругов родился сын Филипп. Маленький мальчик — единственный, ради кого сейчас готова жить убитая горем Екатерина Белоцерковская.