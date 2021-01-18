Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор 

РИА Новости и ещё 4 55 минут назад
Продюсер The Beatles и Джона Леннона умер в тюрьме
Фото: © AFP 2020 / POOL
Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон. Об этом сообщается на сайте калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.
Отмечается, что Спектор скончался "по естественным причинам". По информации TMZ, он умер от связанных с коронавирусом осложнений.
Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки.
Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones. Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Шоу-бизнес , Фил Спектор , Лана Кларксон , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
00:50
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
Армия
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
01:27
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
Наука и техника
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
00:40
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
Армия
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
00:44
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
Армия
Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе
02:07
Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе
Армия
Видео одновременного полета шести «Русланов»
01:01
Видео одновременного полета шести «Русланов»
Армия
Пойманного в Одинцово волка сняли на видео
01:54
Пойманного в Одинцово волка сняли на видео
Происшествия
Видео пожара в отеле с туристами из РФ в Занзибаре
01:06
Видео пожара в отеле с туристами из РФ в Занзибаре
Происшествия
Пожар в частном секторе в Балашихе сняли на видео
00:30
Пожар в частном секторе в Балашихе сняли на видео
Происшествия
Видео с места спецоперации в аэропорту Франкфурта
01:17
Видео с места спецоперации в аэропорту Франкфурта
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение