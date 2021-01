Продюсер The Beatles и Джона Леннона умер в тюрьме

Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки.

Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones . Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.