Манукян официально подтвердил свою женитьбу на Бузовой 

Давид Манукян , встречавшийся с Ольгой Бузовой, официально подтвердил, что женился на телеведущей. Это произошло в ходе 12-го сезона шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия».

Первый выпуск шоу начался с сенсации. Манукян вместе с партнёршей Дарьей Палей исполнил танец «Ча-ча-ча», вызвав восторг публики. Как выяснилось, блогер несколько лет занимался бальными танцами, поэтому его движения показались всем столь отточенными.

В связи с этим судьи решили следующие выступления жениха Бузовой оценивать по более высокому счёту. При этом рэпер признался, что мог бы танцевать и лучше, но ему мешает лишний вес. И тогда член жюри Егор Дружинин предложил заменить Манукяна на Бузову, которая станет участницей шоу, а сам Дава — профессиональным танцором.

Оля Бузова — ваша супруга, да? — уточнил у Манукяна хореограф, на что получил положительный ответ.

Другой член жюри Николай Цискаридзе напомнил, что Бузова уже была участницей шоу «Танцы со звёздами» и даже дошла до финала.

Слухи о женитьбе Манукяна на Бузовой муссировались в Сети с начала января. Позже выяснилось, что пара провела на Мальдивах роскошную свадьбу.