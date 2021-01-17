Директор журнала пообещал сохранить «Ералаш» 

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Создателя и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

Перед этим в Доме кино проходила церемония прощания с режиссером.

Проводить в последний путь Бориса Грачевского пришли сотни людей, и очень многих волновал вопрос: что будет с легендарным киножурналом, на котором выросло несколько поколений?

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян заверил присутствующих, что команда Грачевского сохранит его детище.

«Команда «Ералаша» на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что делать», — приводит слова Григоряна 5 Канал.

Как ранее сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Его «Ералаш» знают все россияне. А многие нынешние звезды даже снимались в этом детском сериале.