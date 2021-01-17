Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Директор журнала пообещал сохранить «Ералаш» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Директор журнала пообещал сохранить «Ералаш»
Фото: РИА Новости
Создателя и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Перед этим в Доме кино проходила церемония прощания с режиссером.
Проводить в последний путь Бориса Грачевского пришли сотни людей, и очень многих волновал вопрос: что будет с легендарным киножурналом, на котором выросло несколько поколений?
Директор «Ералаша» Аркадий Григорян заверил присутствующих, что команда Грачевского сохранит его детище.

«Команда «Ералаша» на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что делать», — приводит слова Григоряна 5 Канал.

Как ранее сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Его «Ералаш» знают все россияне. А многие нынешние звезды даже снимались в этом детском сериале.
Это Наталья Ионова (Глюкоза), Сергей Лазарев, звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева, экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова, актер Алексей Головин и другие.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юлия Волкова , Анастасия Сиваева , Алексей Головин , Аркадий Григорян , Сергей Лазарев , Наталья Ионова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение