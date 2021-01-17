Гости ТВЦ возмущены передачей о Пугачевой

После вышедшей на ТВЦ программы «В тени Примадонны» многие гости передачи публично пожаловались на обман со стороны журналистов.
Дело в том, что их приглашали не для того, чтобы получить информацию об Алле Пугачевой. Темы интервью, дать которые согласились артисты, были гораздо шире. Об этом информирует «Экспресс Газета».
«Просили рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, и в целом отрасль терпит убытки. В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой», — негодует Игорь Наджиев.
И не только он недоволен. Певицу Лику Стар долго расспрашивали о творческих планах. А потом все это вырезали, оставив несколько фраз про Аллу Борисовну.
«Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал — мое исчезновение связано совсем с другим фактором. Но это все было вырезано из интервью. В итоге 2,5 часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно», — возмущается Лика.
Получился скандал. Выяснить, почему так произошло, требуют не только обиженные гости программы, но и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.
Как ранее писал «Рамблер», сын композитора, автора множества песен Владимира Шаинского получил от певицы Аллы Пугачевой деньги на установку памятника на могиле отца; об этом сообщил телеканал «360 Подмосковье».
Сын композитора Вячеслав пояснил, что установку памятника ранее пришлось отложить из-за пандемии и финансовых проблем.