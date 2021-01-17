Гости ТВЦ возмущены передачей о Пугачевой

«Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал — мое исчезновение связано совсем с другим фактором. Но это все было вырезано из интервью. В итоге 2,5 часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно», — возмущается Лика.