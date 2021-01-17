Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Гости ТВЦ возмущены их использованием для передачи о Пугачевой 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Гости ТВЦ возмущены передачей о Пугачевой
Фото: Instagram
После вышедшей на ТВЦ программы «В тени Примадонны» многие гости передачи публично пожаловались на обман со стороны журналистов.
Дело в том, что их приглашали не для того, чтобы получить информацию об Алле Пугачевой. Темы интервью, дать которые согласились артисты, были гораздо шире. Об этом информирует «Экспресс Газета».

«Просили рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, и в целом отрасль терпит убытки. В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой», — негодует Игорь Наджиев.

И не только он недоволен. Певицу Лику Стар долго расспрашивали о творческих планах. А потом все это вырезали, оставив несколько фраз про Аллу Борисовну.

«Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал — мое исчезновение связано совсем с другим фактором. Но это все было вырезано из интервью. В итоге 2,5 часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно», — возмущается Лика.

Получился скандал. Выяснить, почему так произошло, требуют не только обиженные гости программы, но и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.
Как ранее писал «Рамблер», сын композитора, автора множества песен Владимира Шаинского получил от певицы Аллы Пугачевой деньги на установку памятника на могиле отца; об этом сообщил телеканал «360 Подмосковье».
Сын композитора Вячеслав пояснил, что установку памятника ранее пришлось отложить из-за пандемии и финансовых проблем.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Владимир Шаинский , Алла Пугачева , Игорь Наджиев , Общественная палата России , Телеканал "360° Подмосковье" , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение