Волочкова сфотографировалась в купальнике на фоне иконы 

Анастасия Волочкова выложила в инстаграм очередную фотографию себя, любимой. Балерина сделала селфи перед зеркалом, где туалетный столик с косметическими принадлежностями.

Звезда сообщила фолловерам, что довольна своей физической формой. Правда, дается стройность не так легко — благодаря тренировкам и полуголодной диете.

«Вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически полное отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли, а вечером два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион», — написала она в микроблоге.

Действительно, Анастасия в бирюзовом купальнике выглядит совсем худенькой.

Однако бросается в глаза, что сфотографировалась она на фоне иконы святой Феодоры, что примостилась тут же на столике, среди духов, щеток и помад.

Хорошо, что балерина по обыкновению закрыла возможность комментирования в своем микроблоге.

Иначе возмущенные подписчики не преминули бы спросить, почему икона стоит в неподобающем месте, а хозяйка дома фотографируется с ней в неподобающем виде.

Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия частенько размещает у себя довольно провокационные посты.