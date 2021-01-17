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Волочкова сфотографировалась в купальнике на фоне иконы 

Ирина Лебедева 51 минуту назад
Волочкова сфотографировалась в купальнике на фоне иконы
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова выложила в инстаграм очередную фотографию себя, любимой. Балерина сделала селфи перед зеркалом, где туалетный столик с косметическими принадлежностями.
Звезда сообщила фолловерам, что довольна своей физической формой. Правда, дается стройность не так легко — благодаря тренировкам и полуголодной диете.

«Вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически полное отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли, а вечером два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион», — написала она в микроблоге.

Действительно, Анастасия в бирюзовом купальнике выглядит совсем худенькой.
Однако бросается в глаза, что сфотографировалась она на фоне иконы святой Феодоры, что примостилась тут же на столике, среди духов, щеток и помад.
Хорошо, что балерина по обыкновению закрыла возможность комментирования в своем микроблоге.
Иначе возмущенные подписчики не преминули бы спросить, почему икона стоит в неподобающем месте, а хозяйка дома фотографируется с ней в неподобающем виде.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия частенько размещает у себя довольно провокационные посты.
К примеру, Новый год Волочкова встретила в красном купальнике и валенках под елочкой, в которых лихо отплясывала, несмотря на мороз.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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