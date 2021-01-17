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«Грачевский и смерть несовместимы»: Харламов скорбит о коллеге 

Ирина Лебедева 2 часа назад
«Грачевский и смерть несовместимы»: Харламов
Фото: Instagram
На прощании с режиссером и создателем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским в Доме Кино присутствовало несколько сотен человек. И это несмотря на сильные морозы.
Люди пришли оказать последнюю дань уважения создателю фильмов, на которых выросло несколько поколений.
Конечно, в первых рядах были друзья покойного. В зале было много звезд.
Среди них юморист Гарик Харламов, телеведущая Елена Малышева, художник Никас Сафронов, актриса Ольга Кабо и другие. Коллеги режиссера тяжело переживали утрату.
Гарик Харламов едва сдерживал слезы — он дружил с создателем «Ералаша».

«Мы не раз пересекались с Грачевским. Он не раз приходил к нам на Comedy Club. Обсуждали с ним сериалы. Последний раз общались две недели назад. Грачевский и смерть просто несовместимы, — приводят слова телеведущего news.ru.

Борис Грачевский упокоится на Троекуровском кладбище столицы.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.
Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Кабо , Елена Малышева , Никас Сафронов , Гарик Харламов
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